رودري يُجري فحوصات طبية بعد إصابته أمام اَرسنال

أجرى رودري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، فحوصات طبية من أجل معرفة تفاصيل إصابته التي تعرض لها خلال مواجهة اَرسنال، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن هناك حالة من التفاؤل داخل مانشستر سيتي، بعد الفحوصات التي خضع لها اللاعب مساء أمس الأحد.

وأشارت إلى أن الاختبارات استبعدت إصابة خطيرة، حيث سيقوم رودري بعدة اختبارات وفحوصات طبية لمعرفة تطورات وحجم إصابته.

وأكدت التقارير أن اللاعب الإسباني لا يعاني من إصابة سيئة، على الرغم من الحالة التي ظهر عليها عقب سقوطه خلال مانشستر سيتي واَرسنال.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي تعادل في اللحظات الأخيرة من مباراة اَرسنال، في المباراة التي شهدها ملعب "الاتحاد" معقل الفريق السماوي.