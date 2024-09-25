الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

جوارديولا ينتظر مكالمة حاسمة بشأن "رودري"

رودري
رودري

بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، في انتظار مكالمة هاتفية حاسمة تحدد مصير لاعب وسطه الإسباني رودري، الذي تعرض لإصابة خطيرة يوم الأحد الماضي خلال مباراة الفريق ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.
 

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غادر رودري ملعب الاتحاد بعد إصابته في الركبة في الشوط الأول. وقد سافر إلى برشلونة في الساعات الأخيرة لإجراء فحوصات طبية إضافية لتحديد مدى خطورة إصابته، وسط أنباء تفيد بإمكانية تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي.
 

بعد فوز مانشستر سيتي على واتفورد (2-1) في كأس الرابطة الإنجليزية، أدلى جوارديولا بتصريحات حول حالة رودري حيث قال: "سيغيب لفترة طويلة، لكن هناك آراء تشير إلى أن فترة الغياب قد تكون أقصر مما نتوقع."
 

وأضاف: "سنعرف التفاصيل خلال الـ24 ساعة المقبلة. قال أحد الأطباء إن الإصابة كبيرة جداً، بينما قال آخر إنها ليست كذلك، لذا سنرى."
 

أكد جوارديولا على أهمية دعم اللاعب في هذه المرحلة، مشدداً على أنه لا يرغب في تعجل عودته حفاظاً على مستقبله.

 

وعن إمكانية غيابه حتى نهاية الموسم، قال: "غياب أفضل لاعب وسط في العالم لفترة طويلة سيكون ضربة كبيرة، لكنني ملتزم بإيجاد حلول."
 

واختتم: "عندما يكون لديك لاعب لا يمكن تعويضه، يجب علينا العمل كفريق، كما فعلنا عندما غاب دي بروين."
 

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