أكرو مصر للشدات تكشف أعمال مشروعاتها

أكدت شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، أنها وشركاتها التابعة والشقيقة لا تقوم بأعمال الإنشاءات أو التطوير العقاري.

وأضافت الشركة في بيان ردًا على استفسارات الرقابة المالية حول "ما يتداول بخصوص بعض المشروعات الخاصة بالشركة"، أنها تقوم بتصنيع وتوريد الحلول الهندسية التي يتم استخدامها في أعمال الإنشاءات وعلى الأخص في أعمال صب الخرسانة المسلحة.

وأوضحت أن المشروعات التي تم تداولها في هذه الصفحات تمثل دعاية لمنتجات الشركة والمشروع الذي تم استخدامها فيها كسابقة أعمال.

وقالت إن المشروعات المتداولة تم التعاقد عليها وتوريدها من خلال الشركة أو شركاتها التابعة والشقيقة أو وكلاء الشركة خلال المدة من يناير 2021 حتى يناير 2024.

أوضحت أن المشروعات التي تم تداولها أثبت إيراداتها بالقوائم المالية للشركة خلال الفترة من يناير 2021 وحتى يناير 2024، وأنه لا يوجد لها تأثير على الإيرادات المستقبلية للشركة.