التصدي لمحاولة ترويج 35 طن دقيق مدعم في السوق السوداء

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (35) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

في سياق آخر، لقى شخص مصرعه، وأصيب ٨ أشخاص آخرون ، اليوم الأربعاء، بإصابات مختلفة فى أنحاء الجسم نتيجة لحادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بقنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل قرية الدير الشرقي.

وأسفر الحادث عن مصرع، نجاة حبشي عبد السيد،51عاما، وإصابة كلآ من، يسرا مصطفى محمد 26 عاما، عيده عويس رشيدى 40 عاما، نجلاء عبدالغني عبدالمطلب 33 عاما، وسلوى عبدالوهاب خليل 47 عاما، شروق حمدى محمد 19 عاما، دعاء ناصر فؤاد 19 عاما، و منتصر عبدالوهاب محمد 33 عاما، وجودى احمد عبدالناصر 4 أعوام.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.