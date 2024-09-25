ضبط أول موقع لتجميع الخردة والقمامة بالمنصورة

تمهيدا لإزالة كافة تجمعات القمامة

تمكن حي غرب المنصورة، من ضبط أول مواقع لتجميع الخردة والقمامة، وذلك خلال حملة موسعة صباح اليوم، بإشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية الدكتور عماد عبد الله، بالتنسيق رئيس حى غرب المنصورة مع أحمد عبد العظيم تمهيدا لإزالة كافة تجمعات القمامة والخردة بالمنصورة.

رفع القمامة والخردة

كميات كبيرة من القمامة تم رفعها خلال الحملة

الخردة والقمامة كانت تشوه الصورة البصرية

كميات كبيرة

وتم خلال الحملة إزالة كميات كبيرة من المخلفات وتحميلها على سيارات بهدف تحسين الصورة البصرية ، وتأتي هذه الحملة ضمن حملة النظافة في المنطقة المركزية التي بدأت مؤخرا وتستهدف الاهتمام بملف النظافة من أجل عودة مدينة المنصورة لسابق عهدها .

جولة تفقدية

يذكر بأن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية قد قام أمس بجولة تفقدية بشوارع مدينة المنصورة و التقي المحافظ بعمال النظافة لتقديم الدعم المعنوي لهم وحثهم علي بذل المزيد من الجهد حتي يشعر المواطن بالتغيير، مؤكداً على دعمه الكامل لهم من خلال حل كافة مشاكلهم ، وقال " محافظ الدقهلية" أتابع علي مدار اليوم عملية النظافة بشوارع مدينة المنصورة وقريباً ستتولي شركات متخصصة عملية النظافة لحل هذه المشكلة من جذورها وتحسين الصوره البصريه للمواطنين وعودة المظهر الجمالي والحضاري لمدينة المنصوره وكافة مدن المحافظة .

الوحدات السكنية

والتقى المحافظ مع عدد من المواطنين واستمع الي مطالبهم ومشاكلهم ووجه بسرعة دراستها وحلها ، كما التقي اللواء "مرزوق " بأصحاب الوحدات السكنية بمشروع مساكن الجلاء لتذليل كافة العقبات التي تواجه عملية التسكين وبحث مشاكلهم والعمل علي حلها ومنها توصيل عدادات المرافق ( المياه - الكهرباء - الغاز ) بحضور ممثلي الشركات الثلاث ووجه بسرعة تركيب العدادات المتبقية وتقسيط رسومها تخفيفا عن كاهل أصحاب هذه الوحدات .

جولات مستمرة

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية علي أن جولاته مستمرة بمختلف شوارع مدن المحافظة لبحث مشاكل المواطنين في كافة القطاعات وحلها ، مشيراً إلي أنه لن ينتظر المواطن حتي يأتي إليه بل سيذهب الي جميع المواطنين ويلتقي بهم في الشوارع والمستشفيات والمخابز وجميع المصالح الحكومية .

جاء ذلك بحضور الدكتور عماد عبدالله السكرتير المساعد للمحافظه ، العميد علي ابو شعيشع مدير إدارة شرطة المرافق ، والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين ، والمهندسه نهاد البلتاجي مدير وحدة التنمية الحضارية بالمحافظة .