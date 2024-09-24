شعبة الخضروات: "ترقبوا انخفاض سعر الطماطم إلى 7 جنيهات" (فيديو)

كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق المحلية خلال الفترة الراهنة.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن ارتفاع درجات الحرارة وكثرة حلقات التداول هما السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الطماطم لدى بعض التجار.

وتابع حاتم النجيب: هناك ارتفاع كبير في بعض أنواع الخضراوات والفاكهة يكون غير مبرر، ويجب إتاحة كميات كبيرة من الإنتاج الزراعي لهذه الأصناف في الأسواق حتى يتم تخفيض الأسعار.

وأشار نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إلى أن سعر الطماطم غير عادل، والتجار يستغلون العجز في المنتج الزراعي ويرفعون سعره على المستهلكين، مختتمًا: سعر كيلو الطماطم سيكون بـ7 جنيهات و8 جنيهات بعد شهر ونصف من اليوم.

ونوه إلى أن هناك ارتفاع غير مبرر في أسعار بعض أصناف المنتجات الزراعية وصل إلى 70 و80%.

وأوضح، أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المحلية يرجع إلى انخفاض الإنتاج الزراعي بنحو 50% لبعض الأصناف.

وتابع حاتم النجيب: نحن الآن مقبلين على مواسم شتوية، ومن المتوقع أن يتم طرح وإنتاج العديد من أنواع المنتجات الزراعية الشتوية في الأسواق بعد انتهاء العروة الصيفية، ومن ثم سيتم تخفيض الأسعار.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض تدريجي يصل لـ 30% في أسعار بعض الأصناف بعد 20 يومًا من اليوم، وذلك بسبب ظهور العروة الشتوية وطرحها في الأسواق.

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم



فيما كشف الدكتور خالد جاد، وكيل معهد البحوث الزراعية، أن المحاصيل الاستراتيجية هي الأهم لكونها تمثل غذاء الشعب المصري، وهي القمح والأرز والشعير والذرة والمحاصيل الزيتية.



وأضاف، أنه تم استحداث 15 صنفا جديدا في القمح، لتحمل التغيرات المناخية الشديدة.

وأكد أن كل أصناف الأرز المنزرعة حاليا وجاري حصادها، صغيرة العمر وتعطي إنتاجية أعلى وقليلة استخدام المياه.

ولفت إلى أن هناك محاصيل عروية مثل الطماطم وتؤثر فيها التغيرات المناخية بشكل مباشر، وتؤثر على الأسعار بشكل مؤقت ويكون التغير غير ثابت.



وواصل أن الصيف الحالي كان من أشد درجات الحرارة التي مرت على مصر، وهو ما أثر بشكل ملحوظ على الخضروات المنزرعة، ويجرى حاليا استباط أصناف من الطماطم تتحمل درجات الحرارة.

