نقيب الفلاحين: تكلفة انتاج كيلو الطماطم حاليا 5 جنيهات

كشف حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، ان فدان الطماطم يكلف الفلاح نحو 100 الف جنيه لينتج في المتوسط نحو 20 طن ،لافتا ان ذلك يعني ان كيلو الطماطم في الظروف الحاليه يكلف الفلاح 5 جنيهات.

واضاف عبدالرحمن، في بيان أصدره، أن مصر تزرع الطماطم طوال العام في ثلاث عروات اساسيه يتخللها الكثير من العروات المتداخله وتحتل مصر المركز السادس عالميا انتاجا للطماطم وتتربع علي المركز الاول عربيا وأفريقيا بانتاج كميات تزيد عن 6 مليون طن كل عام نتيجة زراعة نحو 500 الف فدان طماطم نصدر منها كميات تقدر ب 3% من الانتاج ويذهب اغلب الانتاج للسوق المحلي.

واشار ابوصدام، إلي أن العروه الصيفيه والتي تزرع من شهر فبراير وحتي شهر مايو تمثل 50% حيث تصل مساحات الطماطم بها ل250 الف فدان تقريبا وانتاج هذه العروه يبدا من يونيه وحتي شهر أغسطس، وقد تقلصت مساحتها هذا الموسم لأقل من 200 الف فدان نظرا لارتفاع تكلفة الزراعه وخسارة الفلاحين في المواسم السابقه، بالإضافة الي قلة الانتاج لأقل من 15 طن للفدان بسبب إرتفاع درجات الحرارة التي ادت الي تساقط الازهار وضعف نمو النباتات والتفاف الاوراق وزيادة الاصابه بالامراض النباتيه خاصة مع قلة التسميد والرش بسبب إرتفاع اسعار الاسمده والمبيدات مما تسبب في قلة الانتاج وارتفاع الاسعار ووصول كيلو الطماطم العاديه في بعض المناطق ل 50 جنيه والعضويه ل80 جنيه والشيري ل200جنيه .

واكد ابوصدام، ان الوقت الراهن نستهلك ما تبقي من العروه الصيفيه وبشاير العروه المحيره والتي تمثل 10 % فقط من زراعات الطماطم واننا نزرع حاليا العروه الشتويه والتي بدا زراعتها من اواخر شهر أغسطس وتمثل نحو 40% من مساحات الطماطم في مصر ويكون انتاجها من شهر ديسمبر وحتي شهر مارس متوقعا ان تبدأ اسعار الطماطم في الانخفاض ابتداء من شهر نوفمبر مع بداية طرح بشاير العروه الشتويه التي يتوقع زيادة مساحات زراعة الطماطم بها بعد الارتفاع الكبير في اسعار الطماطم حاليا.

وتابع عبدالرحمن، ان زراعة فدان طماطم يستهللك نحو 7 الاف شتله بنحو 23 الف جنيه كما يستهلك ترقيع بنحو 3 الاف شتله اخري ومع وصول شيكارة الاسمده الكيماويه زنة 50 كيلو بالسوق الحر ل1000 وارتفاع اسعار المبيدات واجرة الالات والمعدات الزراعيه والسولار والكهرباء وايجار الارض فإن انخفاض اسعار كيلو الطماطم في اسواق التجزئة عن 10 جنيهات يتسبب في خسائر كبيره للفلاحين.

واردف عبدالرحمن، ان الطماطم خامس اهم محصول زراعي بعد الارز والقمح والذره والبطاطس وعلينا زيادة الاهتمام بزراعتها وتوفير بذورها والقضاء علي مافيا تقاوي الطماطم.