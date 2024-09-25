كشف ملابسات مقطع فيديو بشأن سرقة غطاء بالوعة بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله شخصين يقومان بسرقة غطاء بالوعة صرف صحى ووضع إطار "كاوتشوك" بدلا منه.. يستقلان عربة "كارو" ولاذا بالهرب.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية).. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأضافا بارتكابهما "3 وقائع" مماثلة بذات الأسلوب بدائرتى أول وثان المنصورة ، كما أرشدا عن المسروقات.

في سياق مغاير، لقيت سيدة مصرعها غرقا أثناء تدريبها داخل حمام سباحة بعد إصابتها بتشنجات وفارقت الحياة على الفور.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بغرق سيدة داخل حمام سباحة بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.



وبالفحص تبين أنه أثناء تدريب سيدة داخل حمام السباحة حدثت لها تشنجات وحاول المتواجدين إسعافها ونقلها إلى المستشفى ولكنها فارقت الحياة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.