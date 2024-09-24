ضبط سيارة تلقى مخلفات طبية خطر بصناديق القمامة بالغردقة

أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، عن ضبط سيارة نقل تلقي مخلفات طبية خطرة بصناديق القمامة بمدينة الغردقة، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال سائق السيارة وإحالته للنيابة.

يأتي ذلك في ضوء التوجيهات المستمرة بالمرور الدائم داخل المدن وبتعمليات استمرار أعمال ضبط المخالفات داخل الغردقة.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن حي جنوب الغردقة، تمكن من ضبط سيارة نقل مخلفات طبية خطرة تقوم بإلقاء المخلفات داخل صناديق القمامة بشوارع الحي.

وقام رئيس حي جنوب الغردقة على الفور بإبلاغ جهات الاختصاص من مديريه الصحة بالبحر الأحمر والتي قامت باستجابة سريعة وإرسال سياره مخصصة لنقل النفايات كما تم إبلاغ جهاز شئون البيئه بالمحافظه لعمل المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية ، بالإضافة إلى التحفظ علي السيارة لاتخاذ ما يلزم وإحالة الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة حيال هذه المخالفة ، مشدداً على معاقبة جميع الخارجين على القانون حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين.

وناشد المحافظ، المواطنين بضرورة عدم السماح لذوى النفوس الضعيفة بإلقاء مثل هذه المخلفات الخطرة داخل صناديق القمامة والإبلاغ عنهم فورا ، حيث يرتطم عمال النظافة بهذه المخلفات وسط القمامة ، نتيجة اختلاط المخلفات الطبية الخطرة والعادية بشكل عشوائى ، والتي تهدد صحة عمال جمع القمامة وجميع سكان المناطق المحيطة ، ما يعرضهم لخطر الإصابة او العدوي بالامراض المختلفة الخطيرة وبالتبعية أسرهم .