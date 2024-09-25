تحرير 156 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (156) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

في سياق مغاير، لقى شخص مصرعه، وأصيب ٨ أشخاص آخرين، اليوم الأربعاء، بإصابات مختلفة فى أنحاء الجسم نتيجة لحادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بقنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل قرية الدير الشرقي.

وأسفر الحادث عن مصرع، نجاة حبشي عبد السيد،51 عاما، وإصابة كل من، يسرا مصطفى محمد 26 عاما، عيده عويس رشيدى 40 عاما، نجلاء عبدالغني عبدالمطلب 33 عاما، وسلوى عبدالوهاب خليل 47 عاما، شروق حمدى محمد 19 عاما، دعاء ناصر فؤاد 19 عاما، و منتصر عبدالوهاب محمد 33 عاما، وجودى احمد عبدالناصر 4 أعوام.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.