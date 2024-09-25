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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

الصحة: تطوير ورفع كفاءة قسم العمليات بمستشفى المقطم للتأمين الصحي

مستشفى المقطم
مستشفى المقطم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة قسم العمليات بمستشفى المقطم، التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لرفع كفاءة المنشآت الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن خطة رفع الكفاءة تضمنت تطوير غرف العمليات بالمستشفى، والبالغ عددها 7 غرف بواقع 4 غرف بالدور الثالث، و3 غرف بالدور الرابع، وملحق بهم 10 أسرة تحضير و12 سرير إفاقة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الجراحات المقدمة بالمستشفى تضم تخصصات (الجراحة عامة، وجراحة تجميل، وجراحة اوعية دموية، و⁠جراحة عظام، وجراحة وجه وفكين، ⁠وأنف وأذن وحنجرة، ⁠ورمد، ⁠ونساء وتوليد، وزرع كلى، وجراحة مخ وأعصاب).

ومن جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن خطة التطوير تضمنت توفير عدد من الأجهزة الطبية، تضمنت 7 أجهزة تخدير بالمونتير، و11 مونيتر مراقبة بغرف الإفاقة والتحضير، و3 أجهزة صدمات كهربائية، ومنظار بطن جراحي، ومنظار عظام ركبة وكتف، وميكروسكوب عظام ومخً وأعصاب، وأنف وأذن، و7 شفاط عمليات متنقل، بالاضافة إلى شفط مركزي بجميع الغرف وغرف التحضير والإفاقة، فضلا عن توفير 4 جهاز اشعة سي آرم، و19 سرير مريض يدوي للإفاقة والتحضير، لافتا إلى إجراء 15 جراحة عقب تطوير قسم العمليات بالمستشفى.
 

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