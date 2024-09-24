كيليهير مستمر في حراسة مرمى ليفربول أمام ويستهام

أكدت مصادر صحفية انجليزية ان الحارس الأيرلندي كامين كيليهير سيكون هو الحارس الاساسي لفريق ليفربول في مواجهته أمام فريق ويستهام يونايتد ضمن مباريات بطولة كأس رابطة المحترفين .

وكان كيليهير قد قاد ليفربول في مواجهته الاخيرة امام بورنموث في الدوري الانجليزي والتي انتهت بفوز ليفربول بثلاثة اهداف مقابل لاشىء بعد اصابة الحارس البرازيلي اليسون بيكر بتمزق في العضلة الامامية قبل المباراة بيوم واحد مما سيؤدي الى غيابه عن المباريات الرسمية لمدة تزيد عن الشهر .

وكان كيليهير قبل انطلاق الموسم قد اكد انه يرغب في مغادرة ليفربول من أجل المشاركة كلاعب اساسي في احد الاندية التي كانت ترغب في التعاقد معه الا ان ليفربول رفض تماما مناقشة اي عرض من العروض التي وصلت للنادي رغم التعاقد مع حارس مرمى جورجيا ماما رادأتشفيلي حارس فالنسيا والذي سيستمر مع ناديه حتى نهاية الموسم الحالي على سبيل الاعارة ثم ينضم الى ليفربول اعتبارا من بداية الموسم المقبل .

وكان كويمين كيليهر قد اعتبر افضل حارس بديل في الدوري الانجليزي الموسم الماضي بعدما قاد ليفربول الى الفوز ببطولة كأس رابطة المحترفين الى جانب مشاركته في اكثر من 13 مباراة في الدوري الانجليزي نتيجة اصابات اليسون بيكر .