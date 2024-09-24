ريال مدريد ينصب الشباك حول نجم ليفربول

يبحث مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني، عن مواصلة خطة التدعيمات الطويلة عبر المواسم القادمة، لتعزيز مختلف المراكز داخل تشكيل المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، خاصة في خط الدفاع والظهيرين.

ودخل ارنولد لاعب ليفربول ضمن حسابات الصفقات المنتظرة داخل البرنابيو، خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي هذا الصيف ولا توجد أي مفاوضات جارية لتجديد عقده.

ريال مدريد يراقب أرنولد

تراقب إدارة نادي ريال مدريد الإسباني العديد من اللاعبين في المواسم القادمة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في ظل مشاركة الميرنجي بالعديد من البطولات المحلية والقارية في الموسم الجديد، للحفاظ على ألقابه ومواصلة الهيمنة الأوروبية.

ونجح مسؤولي العملاق المدريدي هذا الصيف في ضم موهبته البرازيلية اندريك فيليبي والذي تألق سريعا مع الفريق، بجانب صفقة القرن الخاصة بالفرنسي كيليان مبابي، قادما من باريس سان جيرمان.

وكشف الصحفي ماتيو موريتو، أن الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد نجم ليفربول، أصبح ضمن الأهداف الرئيسية على طاولة ريال مدريد، مشيرا إلى أن النادي الابيض لم يتخذ أي خطوات جادة نحوه حتى الآن.

وأشار، حتى الآن مسؤولي الملكي لم يفتحوا اي اتصال مع وكلاء الريدز ولكن النادي سيتحدث مع ليفربول أولا ومع معسكر اللاعب لمعرفة ما إذا كان يريد البقاء أم لا