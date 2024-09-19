عاجل| إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للقبول بالجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد.

وبدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة (طلاب الدور الأول، وطلاب الدور الثاني) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10/9/2024 ولمدة تسعة أيام انتهت اليوم الأربعاء الموافق 18/9/2024.

وأنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المُحددة لتنسيق المرحلة الثالثة 2024 وفق القواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات

وتم العمل في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للقبول بالجامعات وفقًا لما يلي: التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.

وبإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 يكون مكتب التنسيق الإلكتروني قد أتم توزيع عدد (640997) طالبًا في جميع مراحل الثانوية العامة الثلاث في غضون فترة تقارب شهر.

ويمكن للطالب في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للقبول بالجامعات طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب هذه المرحلة.

ويتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024

وخصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابطًا رسميًا للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للدور الثاني.

ولمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة فور إعلانها على موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).



وتفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تحويلات تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للقبول بالجامعات في حدود النسبة المقررة (10%).

ويتاح التقديم لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2024 خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2024 حتى يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

وبدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية بالمرحلة الخاصة بهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024 ولمدة 16 يومًا انتهت اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024، وقد بلغ عدد الطلاب الذين تم ترشيحهم من خلال هذه المرحلة (284224) طالبًا وطالبة.