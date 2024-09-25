طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين .. يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة كافة التفاصيل عن إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية الخاصة بهم، بغية الحصول على الدعم التمويني مع بداية كل شهر.

شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

وهناك بعض الشروط للإضافة وهي: أن يكون الحد الأقصى لعدد الأفراد على بطاقة التموين 4 أفراد زوج وزوجة و2 من الأبناء، وألا يقل عمر الأبناء عن 4 سنوات، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.

فئات يحق لها إضافة المواليد الجدد

- الأسر الأكثر احتياجًا ممن يحصلون على معاش اجتماعي أو تكافل وكرامة، أو المعاش الذي يقل عن الحد الأدنى للأجور، وأسر الشهداء وأبناء أسر الضمان الاجتماعي، وكذلك أصحاب معاشات تكافل وكرامة، وحاملي كارت الخدمات المتكاملة.

طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين

في البداية الدخول على موقع دعم مصر.

إدخال رقم البطاقة التموينية.

النقر على فتح حساب جديد.

يجب على المواطن اختيار خدمات التموين.

إدخال الاسم الأول للأم.

النقر على إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين

يجب إدخال اسم المولود الذي ترغب في إضافته

إدخال الرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد

يجب كتابة صلة قرابة المولود، واختيار ضم الأبناء.

أخيرًا النقر على أيقونة إضافة.