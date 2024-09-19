بطاقة التموين.. يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين، حيث يمكن الاستعلام من خلال الإنترنت أو الهاتف أو مكاتب التموين.



يتاح للمستفيدين من هذه الخدمة الاستعلام عن حالة بطاقة التموين الخاصة بهم عبر عدة طرق بسيطة وسهلة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال الهاتف، وإليك توضيح ذلك عبر السطور التالية:

الاستعلام عن بطاقة التموين عبر الإنترنت



توفر بوابة مصر الرقمية، خدمة الاستعلام عن بطاقة التموين من خلال موقعا الإلكتروني:-

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية

ثم اختيار خدمات تموينية للمواطنين من القائمة الرئيسية.

ثم الضغط على استعلام عن بطاقة التموين.

ثم إدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا في الحقل المخصص.

القيام بتحديد المحافظة التي ينتمي إليها.

ثم اضغط على بحث.

سيظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة ببطاقة التموين



الاستعلام عن بطاقة التموين عبر الهاتف

تتيح وزارة التموين للمواطنين الاستعلام عن بطاقة التموين عن طريق الهاتف المحمول.

أرسل رسالة نصية تحتوي على رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا إلى الرقم «91237» أو رقم «9136».

بعدها ستصلك رسالة تفيد بحالة البطاقة التموينية ومعلومات أخرى حول دعم التموين الخاص بك.



خطوات الاستعلام من خلال مكاتب التموين

يمكنك التوجه إلى أقرب مكتب تموين في محافظتك والاستفسار عن حالة بطاقة التموين، ولابد من إحضار بطاقة الرقم القومي وبطاقة التموين.