جامعة قناة السويس تضع ضوابط لإقامة حفلات التخرج

بعد تجاوزات حفلات التخرج :

أعلنت جامعة قناة السويس، قواعد وضوابط لإقامة حفلات التخرج داخل الحرم الجامعي والمنشآت التابعة لها بعد الحصول على الموافقة من قبل إدارة كل كلية بالجامعة .

وجاء القرار عقب النظر في كتاب الدكتور مصطفى رفعت - أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن قرار المجلس بجلسته رقم(٧٥٤) بالموافقة على اعتماد بروتوكول إقامة الفاعليات داخل وخارج الحرم الجامعي.

وكانت عدد من حفلات التخرج بجامعات ومعاهد خاصة وحكومية شهدت خلال الموسم الدراسي الماضي مجموعة من التجاوزات من المنظمين للحفلات والطلاب مما آثار جدلا مجتمعيا واسعا .

وجاء بالقرار الجامعي تحديث الضوابط الخاصة بتنظيم حفلات تخرج الطلاب بالجامعات المصرية للتأكيد على أن تنظيم حفلات التخرج والفعاليات الطلابية الجامعية يكون حصرياً داخل الحرم الجامعي والمنشآت التابعة للجامعة ولا يجوز تسمية أى فعالية تعقد خارج المنشآت التابعة للجامعة حفل تخرج" ولا يجوز استخدام اسم أو شعار الجامعة في مثل هذه الفعاليات ويحظر على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعات حضورها ويعتبر هذا التواجد خروجاً على القيم والتقاليد الجامعية الأصلية كما يتم تحديد موعد

الفعالية فى خطة الأنشطة السنوية الفصلية وتعتمد هذه الخطة من المجالس المعنية كما يجب الحصول على

موافقة مجلس الكلية في حالة تنظيم الفعاليات على مستوى القسم أو البرنامج أو الشعبة أو الكلية .

أما في حالة تنظيم فعالية على مستوى الجامعة فيجب الحصول على موافقة نائب رئيس الجامعة المختص ومجلس الجامعة ويتم تشكيل لجنة للإشراف على تنظيم أى فعالية طلابية برئاسة أحد أعضاء هيئة التدريس

وعضوية عدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعة ويتم تشكيل لجنة أو أكثر من اللجان التنفيذية

ويكون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعة أساس قوائم هذه اللجان وتقوم هذه

اللجان بمهمتها التنفيذية تحت إشراف لجنة الإشراف ويشارك الطلاب كمعاونين فى التنفيذ تحت إشراف لجنة الإشراف واللجان التنفيذية.