الزمالك يكشف موقف الونش وفتوح من موقعة الأهلي

كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، موقف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمود حمدي الونش وأحمد فتوح من المشاركة في نهائي السوبر الإفريقي أمام الأهلي.



وتحدث سالم في تصريحات تلفزيونية بفضائية، حيث قال: "بالتأكيد، بعثة الزمالك في منتهي الثقة وبعيدة عن أي ضغوط واللاعبين لديهم إصرار وبعيدة عن كل ما يثار".

وتابع: "سعداء بالاستقبال المشرف للاعبين، وأتمنى أن تكون الروح الرياضية حاضرة في المباراة".

وأكمل: "محمود حمدي الونش لا يزال أمامه الوقت من أجل العودة، والجهاز الفني والإدارة يريدون عودته عندما يكون جاهزا بنسبة 100%، هو متواجد من أجل دعم الفريق وليس للمشاركة".

وأضاف: "أحمد فتوح يمر بأزمة، وحاليًا لا نفكر إلا في لقاء السوبر الإفريقي فقط لا غير".

الجدير بالذكر أن الأهلي نجح في حصد لقب دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الماضي، بينما فاز الزمالك بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.