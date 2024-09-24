الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

كيربي: واشنطن مستعدة للحوار مع روسيا حول معاهدة "ستارت 3"

جون كيربي
جون كيربي

كشف جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، استعداد الولايات المتحدة للحوار مع روسيا حول الحفاظ على معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية (ستارت -3).

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وبحسب روسيا اليوم، قال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، تعليقا على إمكانية الحوار في هذا المجال إن "معاهدة "ستارت" الجديدة مهمة، ومعها كلا البلدين بأمان أكثر.
وتابع: "إنها جعلت العالم أكثر أمنا، ولذلك ترغب الولايات المتحدة في بقائها".
يذكر أن معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3) التي تم توقيعها في عام 2010، من المقرر أن ينتهي سريانها في عام 2026.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بويتين في 21 فبراير 2023 عن تعليق روسيا العمل بالمعاهدة دون الانسحاب منها نهائيا. وشدد بوتين على ضرورة أن توضع في الحسبان الترسانتان النوويتان البريطانية والفرنسية، علما أن بريطانيا وفرنسا تعتبران عضوين في الناتو، إلى جانب الولايات المتحدة.

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