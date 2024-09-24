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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الزمالك ينهي اتفاقه مع صفقة أجنبية جديدة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور إن مسئولي نادي الزمالك يضعون الرتوش النهائية علي التعاقد مع لاعب أجنبي تحت السن خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

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أكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن الزمالك سيعلن عن الصفقة بشكل رسمي عقب مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل.

أضاف الغندور:" نادي الزمالك اتم اتفاقه مع مدافع تحت السن بيلعب في أحد الدوريات الاوروبية وجنسيته من غينيا بيساو "

وأكمل:"اللاعب المفروض يوصل مصر خلال ايام وهيتم الاعلان عن الصفقة بعد انتهاء السوبر الافريقي"

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