رئيس الزمالك الأسبق يوجه رسالة للجماهير قبل موقعة الأهلي

وجه المهندس ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، رسالة لجماهير الفارس الأبيض قبل موقعة السوبر الإفريقي أمام الأهلي.



ومن المقرر انطلاق مواجهة الأهلي أمام الزمالك في نهائي السوبر الإفريقي في تمام التاسعة من مساء الجمعة المقبل، والتي يشهدها ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

وقال ممدوح عباس في تصريحات تلفزيونية: "على جماهير الزمالك أن تطمئن والفريق مستعد جدًا للمباراة، لدينا مشكلة في مركز الظهير الأيسر وأنا وجوميز تحدثنا في هذا الأمر".

وتابع: "عندما فاز الزمالك بالكونفدرالية حصلوا على مكافأة كبيرة مني،غير مكافأة النادي، وأوعدهم بذلك في حال تتويجهم بكأس السوبر الإفريقي".

وأكمل: "مجلس الإدارة أخذ قرار بعدم سفر فتوح مع الفريق رغم أنه كان من الممكن أن يسافر مع البعثة وأؤيد هذا القرار لا نريد استفزاز المشاعر، ومستعد أن أذهب أنا وزوجتي لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل في الإسكندرية وقلت لكابتن حسين لبيب ان فتوح لايسافر".

الجدير بالذكر أن الأهلي نجح في حصد لقب دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الماضي، بينما فاز الزمالك بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

