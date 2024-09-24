النصر يفوز على البلاستيك بثلاثية وديا

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على فريق البلاستيك بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب النصر ضمن الاستعدادات للموسم القادم بدوري القسم الثاني ب في أول مباراة للفريق تحت قيادة شريف الخشاب المدير الفني الذي تولى قيادة النصر مؤخرا.

واقيمت المباراة على ثلاثة أشواط وانتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف أحرزه عبد الوهاب من تسديدة قوية في المرمى وفي الشوط الثاني أحرز النصر هدفين وجاء الهدف الثاني عن طريق محمد بديع من ركلة جزاء تحصل عليها سيد شعبان ثم أحرز محمود عيد بلية الهدف الثالث وسدد كرة ساقطة بيمناه في المقص الأيمن لمرمى البلاستيك وانتهى الشوط الثالث بالتعادل السلبي.

واكد شريف الخشاب ان المباراة جاءت التجربة مفيدة للنصر وتم تجربة جميع اللاعبين وان يعمل على رفع معدلات اللياقة البدنية خلال الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يخوض النصر مباراة ودية بعد غدا الخميس بمواجهة بنها.