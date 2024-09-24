إبراهيم عيسى: جمال عبدالناصر أعاد المؤسسة الدينية للمشاركة في الحكم

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، إن عند بناء محمد علي باشا الدولة الحديثة كان يريد بناءه بشكل الاستعانة بالغرب بدون دخول الشأن الديني.

المؤسسة الدينية

وتابع "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "محمد علي باشا استبعد المؤسسة الدينية من التدخل في قرارات الحكم خلال ولايته لمصر"، مؤكدًا أن جمال عبدالناصر أعاد المؤسسة الدينية للمشاركة في الحكم والدخول في قرارات الحكم، موضحًا أنه لا يمكن أن يكون لدينا دولة مدنية.

وشدد على أن وجود دار الإفتاء يعني عدم وجود الدولة المدنية، موضحًا أن الدولة العثمانية هي التي أسست لوجود ما يسمى بـ"دار الإفتاء"؛ لأنه كان تصدر قرارات بحق الخليفة العثماني بقتل جميع أشقائه خوفًا من أن يكون هناك حالة من البحث عن الوصول للسلطة بأي شكل.