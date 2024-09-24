الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

إبراهيم عيسى: جمال عبدالناصر أعاد المؤسسة الدينية للمشاركة في الحكم

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، إن عند بناء محمد علي باشا الدولة الحديثة كان يريد بناءه بشكل الاستعانة بالغرب بدون دخول الشأن الديني.

المؤسسة الدينية

وتابع "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "محمد علي باشا استبعد المؤسسة الدينية من التدخل في قرارات الحكم خلال ولايته لمصر"، مؤكدًا أن جمال عبدالناصر أعاد المؤسسة الدينية للمشاركة في الحكم والدخول في قرارات الحكم، موضحًا أنه لا يمكن أن يكون لدينا دولة مدنية. 

 

وشدد على أن وجود دار الإفتاء يعني عدم وجود الدولة المدنية، موضحًا أن الدولة العثمانية هي التي أسست لوجود ما يسمى بـ"دار الإفتاء"؛ لأنه كان تصدر قرارات بحق الخليفة العثماني بقتل جميع أشقائه خوفًا من أن يكون هناك حالة من البحث عن الوصول للسلطة بأي شكل.

مواد متعلقة

إبراهيم عيسى: مشاركة الإسلام السياسي بالانتخابات ينتقص من مفهوم الدين

الإمارات تعلن زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة ضمن بنود “الاتفاق التاريخي”

إبراهيم عيسى: الحديث عن حرية الانتخابات بأنها تؤدي للديمقراطية "كلام عبثي"

"القاهرة الإخبارية": كلمة بايدن بالجمعية العامة للأمم المتحدة مخيبة لآمال المجموعة العربية

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تدين مقتل اثنين من موظفيها في لبنان

رئيس الوزراء الكندي: عدد الضحايا من النساء والأطفال في لبنان مثير للقلق

حزب الله: استهدفنا قاعدة دادو الإسرائيلية بـ ‏‏40 صاروخا للمرة الثانية

صحة برلمان لبنان: ما شهدنا من إبادة جماعية بغزة نتعرض له حاليا
الجريدة الورقية