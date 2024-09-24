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الثلاثاء 24/سبتمبر/2024 - 09:10 م 9/24/2024 9:10:54 PM

فى كلمته خلال فعاليات الحدث الرقمى لأهداف التنمية المستدامة (SDG Digital) فى الأمم المتحدة بنيويورك

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استمرار عملية رقمنة الخدمات الحكومية وتنفيذ مشروع لمد كابلات الألياف الضوئية فى قرى مشروع حياة كريمة ليستفيد منه أكثر من 58 مليون مواطن

الحدث كان مهما جدا وامميا عالميا وكان لدي السيد الوزير ما يفخر به امام الامم حيث ان الدولة المصرية اصبحت اهم الدول في العالم من حيث رقمنة الخدمات والتنمية المستدامة وتوفير فرص العمل والحياة الكريمة

وتحدث الوزير عن تفاصيل عمليات تدريب وتاهيل الكوادر البشرية وهذا المشروع الاول في اهتمامات الوزير منذ توليه منصبه في 2018 حيث تم

- مضاعفة عدد المتدربين فى برامج بناء القدرات الرقمية بمقدار 125 ضعفا خلال 6 سنوات ليستفيد منها نصف مليون متدرب هذا العام

الدكتور عمرو طلعت التقي في نيويورك مع مسؤولى البنك الدولى لبحث تعزيز التعاون فى مجالات التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية الرقمية

وبحث مع مسؤولى كبرى الشركات الأمريكية إنشاء والتوسع في مراكز تصدير خدمات التعهيد فى مصر

تأتي مشاركة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى جلسة" الأمل من أجل الرقمنة – مستقبل رقمى للجميع شامل وهادف" التى عقدت فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية فى إطار الحدث الرقمى لأهداف التنمية المستدامة (SDG Digital) ضمن فعاليات "أيام عمل قمة الأمم المتحدة للمستقبل" والتى تمهد للقمة الرسمية المزمع عقدها بالتزامن مع الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وهناك نقاش عالمى حول الرقمنة وما تثيره من مخاوف أو أمال؛ خاصة فى دول الجنوب حيث تتسع الفجوات الاقتصادية نتيجة للتطورات التكنولوجية بالاضافة الى النقاشات المطروحة حول تأثير الذكاء الاصطناعى على سوق العمل الأمر الذى يثير تساؤلا حول امكانية الحصول على فرص عمل فى العالم الرقمي؛ وهنا أكد الوزير أن العصر الرقمى يحمل فى طياته أمالا وفرصا رقمية للاستفادة من الإمكانيات التى تتيحها التكنولوجيا فى خلق فرص عمل وتحقيق التنمية؛ موضحا الجهود المبذولة من الدولة المصرية للتوسع فى المنح التدريبية التى تستهدف تنمية القدرات الرقمية لتشمل أكثر من نصف مليون متدرب فى جميع أنحاء الجمهورية هذا العام؛ حيث تم مضاعفة عدد المتدربين بنحو 125 ضعفا على مدار السنوات الست الماضية؛ مشيرا إلى تأثير هذه المنح التدريبية فى تأهيل الملتحقين بها للحصول على فرص عمل متميزة فى شركات عالمية وتأسيس مشروعات ريادية.



وجدير بالذكر أنه يتم مواصلة العمل فى رقمنة الخدمات الحكومية، وتوفيرها عبر قنوات متعددة، لضمان إتاحتها لجميع المواطنين.

والجلسة المهمة في مقر الامم المتحدة بنيويورك تناولت أهمية الاستفادة من الحلول التكنولوجية والتقنيات لتحقيق مستقبل رقمى شامل وهادف للجميع



شارك في هذه القمة المهمة المهندس عبد الله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، ووزراء من دول أفريقية، وعدد من قيادات الشركات والمنظمات الدولية والخبراء.

ومعروف أن فعاليات الحدث الرقمى لأهداف التنمية المستدامة تنطلق تحت شعار "مستقبل رقمى للجميع"، بهدف تسليط الضوء على الدور المحورى للتكنولوجيا الرقمية والحلول المبتكرة فى تحقيق مستقبل مستدام، شامل، ومسؤول.

وتأتي مشاركة الدكتور عمرو طلعت فى هذا الحدث استجابة للدعوة التى وجهت إليه من كل من سكرتير عام الاتحاد الدولى للاتصالات، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للسياسات