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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

تنس طاولة الأهلي يُعلن ضم فجر شومان لاعبة جزيرة الورد

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن التعاقد مع فجر شومان لاعبة تنس الطاولة بنادي جزيرة الورد، للانضمام إلى صفوف النادي خلال الفترة المقبلة.
 

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وقال العوضي إن فجر وقعت على عقود الانضمام إلى النادي، لتمثيل «سيدات تنس الطاولة» في مختلف المحافل التي يشارك بها الفريق.

وأشار إلى أن اللاعبة وقعت على عقود الانضمام إلى النادي دون أن يكون لها أية شروط، مبدية رغبتها في التواجد داخل الأهلي، والمساهمة في تحقيق الكثير من الألقاب خلال الفترة المقبلة.

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