طارق عبد العزيز يطالب أمريكا ومجلس الأمن بإيقاف الهجمات الإسرائيلية والتخلي عن الكيل بمكيالين

طالب النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء التصعيد العسكري والهجمات الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، وغزة الأمر الذي ينذر باحتراق المنطقه وحرب إقليمية لايعلم مداها إلا الله ، مؤكداً بأن إسرائيل تهدد أمن المنطقة والعالم ولايمكن السكوت علي هذة الممارسات والهجمات البريريه في لبنان وغزة.

حماية الابرياء



وطالب عضو الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، الولايات المتحده الأمريكية ومجلس الأمن والأطراف الفاعلة باتخاذ موقف إيجابي وحماية الابرياء من المدنيين، وعدم الكيل بمكيالين في التغاضي عن جرائم إسرائيل، واتباع منهج ونظرية ودن من طين وودن من عجين.

وحمل طارق عبد العزيز نتنياهو مجرم الحرب الاول في العالم مسئولية الأرواح التي سقطت في الضاحيه الجنوبيه في لبنان، ومازالت تسقط ، مطالبا بمحاكمة جنائية دولية لنتنياهو وحكومته .

ولفت طارق عبد العزيز بأن الدور المصري ثابت وراسخ في انتهاج السلام والاستقرار ، ودعم جهود الأطراف الدوليه لإقرار هدنه في غزة وإيقاف الحرب في لبنان، مشيراً بأن جهود الوساطة المصريه مع الدول الكبري لن تتوقف، لحماية أرواح المدنيين.