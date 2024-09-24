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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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جوتيريش: لبنان على حافة الهاوية وشفا كارثة حقيقية

أنطونيو جوتيريتش
أنطونيو جوتيريتش

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش إن العالم يعيش حالة غير مسبوقة من انتهاك المواثيق الدولية، مردفا: "المدنيين هم من يدفعون ثمن الصراعات والأزمات الدولية".
وأضاف "جوتيريش"، أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعرضتها قناة القاهرة الإخبارية، أن النظام العالمي فشل في إيجاد الحلول لتفشي وانتشار العنف.

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وتابع جوتيريش: "لبنان على حافة الهاوية وعلى شفا كارثة حقيقية، وبعثات حفظ السلام الدولية تعمل في مناطق لا سلام فيها أصلا، كما أنه لا مبرر للقتل الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني".

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