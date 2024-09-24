جوتيريش: لبنان على حافة الهاوية وشفا كارثة حقيقية

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش إن العالم يعيش حالة غير مسبوقة من انتهاك المواثيق الدولية، مردفا: "المدنيين هم من يدفعون ثمن الصراعات والأزمات الدولية".

وأضاف "جوتيريش"، أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعرضتها قناة القاهرة الإخبارية، أن النظام العالمي فشل في إيجاد الحلول لتفشي وانتشار العنف.

وتابع جوتيريش: "لبنان على حافة الهاوية وعلى شفا كارثة حقيقية، وبعثات حفظ السلام الدولية تعمل في مناطق لا سلام فيها أصلا، كما أنه لا مبرر للقتل الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني".