«جنا» وأخواتها.. لم تنجح فى خفض أسعار الطماطم

شهدت أسواق التجزئة فى محافظة الدقهلية ارتفاعاً غير مسبوق فى أسعار الطماطم «المجنونة»، حيث تراوح سعر الكيلو للمستهلك ما بين 40 و45 جنيهاً، رغم أن محافظة الدقهلية تعتبر من أكبر محافظات الجمهورية إنتاجاً للخضراوات ومن بينها الطماطم.

كما تعد الدقهلية رائدة فى إنتاج الخضراوات بنظام الزراعة المحمية، حيث تحتل المركز الأول بإجمالى أعداد الصوب الزراعية إذ تبلغ نحو 570,34 ألف صوبة، ورغم ذلك فقد تراجع إنتاج الطماطم لأول مرة منذ سنوات خلال أشهر الصيف الأخيرة بصورة كبيرة نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع الحرارة والرطوبة مستويات لم تشهدها المحافظة منذ سنوات ما تسبب فى قلة المعروض وسط الإقبال الكبير فى محافظة مترامية الأطراف يزيد عدد سكانها عن 7 ملايين نسمة.

يقول المزارع فهيم عبد الرحمن بمركز بلقاس: فى شهر مايو الماضى زرعت الـ12 فداناً التى أمتلكها بمحصول الطماطم، وفوجئت خلال فترة الحصاد بأن ثلاثة أرباع المساحة ضاعت منى بسبب الحرارة العالية والرطوبة التى تسبب فى تدمير المحصول تماما لأول مرة هذا العام.

ويضيف المزارع نجيب الخولى بمركز منية النصر أنه لأول مرة نتعرض لهذه الخسائر فى محصول الطماطم هذا العام بسبب الحرارة المرتفعة التى لم نشهدها منذ سنوات، حيث كانت محافظة الدقهلية تشهد أجواء صيفية جافة لكن هذا العام شهدت ارتفاعاً كبيراً فى الحرارة مع ارتفاع هائل فى الرطوبة وتأثرت معظم المحاصيل الزراعية ومن بينها الطماطم.

ويؤكد المزارع محمود عبد البصير أن سبب ارتفاع أسعار الطماطم هذا العام هى درجات الحرارة المرتفعة التى دمرت عدداً من المحاصيل وخاصة الطماطم والباذنجان وأضاف بقوله:«الفدان خسر كتير السنة دى بسبب الحرارة المرتفعة فى الصيف، ومعظم الشتلات ماتت بسبب الحرارة فبعدما كان الفدان يحصد 20 ألف طن، السنة دى ماجابش غير 5 آلاف كيلو بس، ودى كارثة كبيرة لكل الفلاحين».

ويقول المواطن سعد الدسوقى إن أسعار الطماطم فى الدقهلية شهد جنوناً حقيقياً، فلأول مرة يصل سعر كيلو الطماطم فى الأسواق 45 جنيهاً للكيلو، والغريب فى الأمر أن نوعية الطماطم رغم غلاء سعرها فإنها ليست جيدة، وأظل فترة كبيرة حتى أقوم باختيار الطماطم الجيدة.

وأوضح محمد الشاذلى من مدينة شربين، أن المدينة معروف عنها بأن أسعار الخضراوات والفاكهة بها منخفضة إلا أن الطماطم خلال هذه الأيام سجلت من 35- 40 جنيهاً للكيلو وهذه أسعار مرتفعة ولم يصل سعر الطماطم فى أى وقت لهذا السعر على الإطلاق.

يذكر أن محافظة الدقهلية قد نجحت فى زراعة صنف جديد من الطماطم يعرف بـ «جنا» وهو صنف يتحمل الملوحة والتغيرات المناخية، وينتج الفدان الواحد «2000 عداية» بإنتاج الضعف من أى محصول آخر، وتتميز النوعية الجديدة بزيادة الإنتاجية، فضلًا عن طول فترة تخزينها، ونجحت تجربة زراعة صنف الطماطم الجديد بأراضى بلقاس الرملية.