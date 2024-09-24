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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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عوض تاج الدين: الوضع الصحي في أسوان مطمئن ومعظم الحالات استجابت للعلاج

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الوضع الصحي في أسوان مطمئن تماما ومعظم الحالات استجابت للعلاج، موجها الشكر لجامعة أسوان بعد تقديم كل الرعاية الصحية لكل المواطنين، كاشفا أن هناك استنفارا تشهده المؤسسات الصحية بمحافظة أسوان لمتابعة الوضع الصحي.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الخلاصة" المذاع عبر فضائية المحور، مع الإعلامية هبه جلال، إلى أن هناك 5 حالات وفاة بين مصابي أسوان بسبب إصابتهم بأمراض مزمنة ولا يمكن ربطهم بالمياه.

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وأوضح الدكتور عوض تاج الدين، أن الرئيس السيسي يتابع لحظة بلحظة كل التقارير الخاصة بالوضع الصحى في المناطق التي أصيب بنزلات معوية في أسوان.

 

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن محافظة أسوان يوجد بها التأمين الصحي الشامل وأيضا مبادرات الكشف المبكر عن الأطفال فكل هذا ينعكس على الاهتمام بحياة المواطن المصري.

ووجه الدكتور عوض تاج الدين، عدة نصائح للمواطنين وهي الاهتمام بنظافة الطعام والشراب وأيضا الاهتمام بالنظافة الشخصية، مؤكدا أن الدولة تضع معايير لسلامة المياه والغذاء.

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