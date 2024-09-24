محافظ أسوان: يلتقي بأعضاء المبادرة الوطنية "أبدأ "

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاً مع أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "أبدأ " لإستعراض توصيات مؤتمر دعم الفرص الإستثمارية بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة.

وأثناء الإجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، فضلاً عن وفد جمعية المستثمرين ، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والقيادات التنفيذية.

أكد الدكتور إسماعيل كمال، على أن محافظة أسوان تشهد تنفيذ سلسلة من المشروعات التنموية الكبرى فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ومن بينها مشروع المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك ، والتى تتكاتف الجهود من أجل تحقيق كافة عناصر التنمية بهذه المنطقة الواعدة فى ظل التيسيرات والتسهيلات والغير مسبوقة التى قدمتها الدولة لتشجيع الشباب والمستثمرين من أبناء النوبة لسرعة تشغيل 308 وحدة وورشة حرفية بهذه المنطقة بشكل كامل.

داعياً شباب المستثمرين ورجال الأعمال من أبناء النوبة لإغتنام وإستثمار هذه الفرصة الذهبية فى أكبر الصروح الصناعية من أجل توفير المزيد من فرص العمل بتشغيل هذه الوحدات والورش ، وللتسويق الجيد والمتميز لها ، ولتكون المنطقة قاعدة إنطلاق وباب ملكى نحو الأسواق الإفريقية بمقوماتها المتنوعة.

وأشاد محافظ أسوان، بالتعاون المثمر مع وزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة لتقديم كافة التسهيلات لتشغيل المنطقة الصناعية وتحقيق العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل ، لافتاً بأنه سيتم تنظيم دورات تدريبية للمنتفعين بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بالتنسيق بين الوحدة المحلية بمركز نصر النوبة ، وجامعة النيل ، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وسيتم تحديد الدورات وفقاً لبرنامج تدريبى متكامل يشتمل على أفكار ورؤى ، ليعقب ذلك تنظيم مؤتمر لعرض قصص النجاح من أصحاب المشروعات المتنوعة لتكون نماذج مشرفة يحتذى بها .