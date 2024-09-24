حفل تكريم لشباب نادي هليوبوليس الشروق المتطوعين في التدريب الصيفي

أقيم مساء أمس الاثنين، 23 سبتمبر 2024، حفل تكريم للشباب المتطوعين أعضاء نادي هليوبوليس الشروق، تقديرًا لجهودهم خلال فترة التدريب الصيفي التي امتدت من 14 يوليو حتى 22 أغسطس.

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حضر الحفل السيد عمرو السنباطي، رئيس مجلس إدارة النادي، الذي عبر عن فخره بمشاركة شباب النادي في هذا النشاط التطوعي.



ووجه لهم كل الشكر والتقدير بإسم النادي وأستمع لآرائهم ومقترحاتهم للتطوير في السنوات القادمة وقام بتسليمهم شهادات تقدير ومكأفآت تشجيعية.



كما أوصي بتكوين لجنة شباب بالشروق برئاسة كابتن مالك البيبهيتي عضو مجلس الادارة تحت السن والذي حضر الحفل والذي ااكد انهم سيكونوا متواجدين الفترة القادمة في أحداث ينظمها النادي لما لهم من رؤي متجددة



كما حصر الحفل السيد محمد عبدالعزيز رزق نائب رئيس مجلس الأدارة ، المهندس تامر إسماعيل عضو مجلس الإدارة ، السيد على الشمرلى عضو مجلس الإدارة تحت السن ، المهندس ماجد الغندور المدير التنفيذي ، الدكتور محمد عرفة مدير هليوبوليس الشروق والسيدة رانيا عيسى مدير العلاقات العامة بالشروق.