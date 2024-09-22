تهامي: بطولة هليوبوليس الدولية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز رياضة ذوي الهمم في مصر

أشاد الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، بالجهود المبذولة في تنظيم بطولة هليوبوليس الدولية الخامسة لذوي القدرات الخاصة، التي أقيمت مؤخرًا. وأكد تهامي أن هذا الحدث يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز رياضة ذوي الهمم في مصر، ويعكس الالتزام المتزايد لدعم هذه الفئة من الرياضيين.

أكد "تهامي" إلي تنظيم نادي هليوبوليس برئاسة الاستاذ الفاضل عمرو السنباطي لهذه البطولة الهامة يعد انعكاس لمدي الاهتمام الكبير الذي يولية النادي لابطاله من ذوي الهمم ، وأن التقدم الملحوظ في اعداد المشاركين في هذه النسخة الخامسة التي سبقها اربع نسخ بدأت بفكرة رائدة واليوم نري هذا الكم الكبير والهائل من الاندية من مختلف البلدان العربية مثل الكويت والجزائر ولبنان يشاركون بأكثر من 300 لاعب ولاعبة في اربعة رياضات وهي الفروسية والسباحة وتنس الطاولة والعاب القوي .

وأعرب المدير الوطني عن إعجابه بمستوى التنظيم برئاسة الاستاذ اسلام سيف النصر عضو مجلس ادارة نادي هليوبوليس ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة ، والمشاركة الواسعة في البطولة حيث جمعت البطولة العديد من الرياضيين من مختلف الاندية المصرية والعربية والتواجد الدولي للرئاسة الإقليمية للاولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة ليلي الشناوي مدير البرامج الصحية في حصور فعاليات البطولة ، مما أضاف بعدًا دوليًا للحدث وخاصة . واعتبر أن النجاح الذي حققته البطولة يعكس الجهود الجماعية من قبل اللجنة المنظمة والجهات الراعية والمجتمع المحلي.

كما نوه بضرورة الاستمرار في تقديم الدعم للرياضيين في الاولمبياد الخاص، مشددًا على أهمية توفير الفرص لهم لإظهار مواهبهم وتحقيق إنجازات رياضية. وأختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الرياضة ليست فقط وسيلة للترفيه، بل أداة لتعزيز الثقة بالنفس والإدماج الاجتماعي.