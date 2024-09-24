تنفيذي كفرالشيخ يناقش موضوعات وقرارات خدمية وتنموية

ترأس محافظ كفرالشيخ اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، الثلاثاء، المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عددًا من القرارات والموضوعات، لتعزيز التنمية ورفع مستوى الخدمات، والذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد مصطفي شوقي، المستشار العسكرى للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور بكفرالشيخ، والمحاسب أحمد إسماعيل، مدير إدارة المؤتمرات والمجالس، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



ناقش «المجلس التنفيذي» للمحافظة، عددًا من القرارات والموضوعات من بينها الموافقة على اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية ببلطيم، والموافقة علي إلغاء قرارات تخصيص قطع الأراضي التي سبق تخصيصها منذ أكثر من خمس سنوات ولم يتم إستغلالها أو تجديدها والبالغ عددها 130 قرار، وغيرها من الموضوعات الخدمية والتنموية.



أشار محافظ كفرالشيخ، إلى أهمية اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية ببلطيم، لتحقيق الخدمات المتكاملة للمستثمرين وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى مميزات اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية ببلطيم، من خلال إتاحة قاعدة بيانات رقمية للمنطقة الصناعية ببلطيم، وزيادة قيد الارتفاع ليصبح 18 متر بدل من 15 متر طبقًا لموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة، وزيادة النسبة البنائية لتصبح 70٪؜، وزيادة مساحة الخدمات بإضافة نقطة إطفاء داخل المنطقة، واعتماد حدود المنطقة، وسهولة استخراج التراخيص من جهة واحدة، وكذا تعديلها وتحديثها من هيئة التنمية الصناعية، وتوحيد الجهات المتعاملة مع المناطق الصناعية من خلال جهات محددة وبشكل منظم ومنع التفتيش من جهة واحدة، والتعامل بشكل قانوني من خلال تطبيق القانون والالتزام بهيكل الصناعات بما يراعي المعايير البيئية الصحية.



أكد أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للتنمية البشرية« بداية جديدة لبناء الإنسان»، أحد أهم المبادرات الرئاسية التي تعد نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة على مختلف المحاور والاتجاهات، مقدمًا الشكر للمتميزين في هذه المبادرة، مؤكدًا دور القوات المسلحة ومديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الأوقاف في توزيع السلع الغذائية واللحوم وغيرها من متطلبات الأسر محدودة الدخل.



كلف كافة الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من طلبات التصالح على مخالفات البناء وتيسير الإجراءات للمواطنين المتقدمين للتصالح، كما كلف رؤساء الوحدات المحلية والمعنيين بسرعة التعامل مع ملفات التقنين بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



شدد محافظ كفرالشيخ: باتخاذ كل الاجراءات المشددة لمنع حرق قش الأرز ومكافحة السحابة السوداء وتشجيع المواطنين نحو تعظيم الاستفادة من قش الأرز وتلبية احتياجاتهم

كما كلف كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وفرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، بقرى ومدن المحافظة يوميًا، للتأكد من جودة ومواصفات رغيف الخبز، وضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.



أوضح أنه تم نقل وتسكين عدد من الباعة الجائلين من منطقة المزلقان الأوسط إلى السوق الحضري المطورة بمدينة كفرالشيخ، لتنظيم الشوارع وتسهيل حركة المرور وتحسين المظهر الحضاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء أسواق حضرية جديدة تتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.



أضاف محافظ كفرالشيخ، أن الأسواق الحضرية المطورة الجديدة تم تجهيزها بكافة الخدمات اللازمة لتوفير بيئة عمل مناسبة للباعة الجائلين، كما تتضمن أيضًا جميع السلع والمنتجات التي تحتاجها الأهالي، مكلفًا بسرعة إنشاء أسواق حضرية جديدة بمدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لتحقيق الانضباط المروري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

