عاجل
قرار عاجل من المحكمة ضد البلوجر سوزي الأردنية
الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الزراعة يستقبل نقيب الأطباء البيطريين لبحث التعاون وتطوير المنظومة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع د مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين، وبحث معه سبل التعاون بين الوزارة والنقابة وتطوير منظومة الطب البيطري خلال الفترة المقبلة.

تنمية الثروة الحيوانية
فاروق أكد خلال اللقاء ان الدولة تثمن الدور الكبير الذي يقوم به الطبيب البيطري في خدمة الوطن من خلال حماية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والانشطة المرتبطة بهم وضمان سلامة غذاء المواطنين، مؤكدا أن صحة الإنسان تبدأ من سلامة غذائه.

txt

السفير الياباني بالقاهرة يشيد بجهود وزارة الزراعة المصرية في نقل الخبرات الزراعية إلى دول قارة افريقيا


الاجتماع ناقش تطوير منظومة الطب البيطري في مصر وكيفية الاستفادة من دور النقابة فى هذا الإطار باعتبارها بيت الخبرة وصاحبة الرأي الاستشاري، وذلك تحت مظلة وزارة الزراعة.

واتفق الوزير والنقيب على عقد مؤتمر تحت رعاية وزارة الزراعة يضم كافة القيادات العاملة في المجال البيطري سواء هيئة الخدمات البيطرية ومديري مديريات البيطري، وقيادات معهد بحوث صحة الحيوان وفروعه، وعمداء كليات الطب البيطري.

ومن جانبه د مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين عرض على وزير الزراعة مشكلة نقص أعداد الأطباء البيطريين في مديريات الطب البيطري والمجازر، وأبدي الوزير معرفته بالامر واهتمامه بالعمل على حل هذه المشكلة.

txt

إنفوجراف.. أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري في أسبوع

كما طرح نقيب الأطباء البيطريين، مشكلة  الأطباء البيطريين المعينين علي قوه الصناديق الخاصة، ووعد الوزير بالعمل على حلها والتنسيق مع جهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وفي ختام اللقاء أعرب وزير الزراعة عن حرصه على  التواصل المستمر مع النقابة.

مواد متعلقة

السفير الياباني بالقاهرة يشيد بجهود وزارة الزراعة المصرية في نقل الخبرات الزراعية إلى دول قارة افريقيا

إنفوجراف.. أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري في أسبوع
الجريدة الورقية