السفير الياباني بالقاهرة يشيد بجهود وزارة الزراعة المصرية في نقل الخبرات الزراعية إلى دول قارة افريقيا

أشاد السفير اوكا هيروشي السفير الياباني بالقاهرة بجهود وزارة الزراعة المصرية في نقل الخبرات الزراعية إلى دول قارة إفريقيا في مجالات وأنشطة زراعية مختلفة منها إنتاج وزراعة الأرز تنمية الثروة السمكية وغيرها من البرامج التدريبية التي يقوم بها المركز المصري الدولي للزراعة، وطلب مزيد من التعاون المشترك في هذا المجال بهدف رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بقطاع الزراعة بدول القارة الإفريقية.

قطاع الزراعة بالدول الإفريقية

كما أشاد كاتو كين، مدير مكتب الجايكا بالقاهرة بالمجهودات التي تنفذها وزارة الزراعة والحكومة المصرية في دعم قطاع الزراعة بالدول الأفريقية والذي يعتبر أحد أهم أهداف الوكالة اليابانية لتنمية قطاع الزراعة بالقارة الأفريقية.

يأتي ذلك في إطار اتفاقية التعاون الثلاثي بين كلا من وزارة الزراعة (المركز المصري الدولي للزراعة) ووزارة الخارجية المصرية (الوكالة المصرية للشراكة من آجل التنمية) والهيئة اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا)، وتحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.



في سياق آخر، قام المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتسليم شهادات لعدد ١٥ مبعوث من ١٢ دولة إفريقية (بنين - بوركينافاسو - تنزانيا - جنوب السودان - زامبيا - زيمبابوي - ساحل العاج- غانا – غينيا – كاميرون – مدغشقر – ملاوي)، في البرنامج التدريبي تنمية المزارع السمكية لتحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا، والذي تضمن الاطلاع على الأساليب الحديثة للاستزراع السمكي، إدارة المزارع والمفرخات السمكية ، طرق تغذية الأسماك وأنواع العلف المختلفة وتصنيعه، تربية الأسماك وانتاج سلالات وحيدة الجنس وأمراض الأسماك، وكيفية الوقاية منها والحد من انتشارها، وغيرها من الموضوعات المهمة.



وفي كلمته نيابة عن وزير الزراعة، أشار المهندس مصطفى الصياد إلى اهتمام الوزارة بتقديم الدعم اللازم لأشقائنا في إفريقيا، وقال إن قطاع الأسماك في مصر من بين القطاعات التي حدث بها تطور كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وإنه يمثل ركيزة اساسية لدول القارة بما تمتلكه من شواطئ وأنهار وموارد بشرية

كما ان مصر تنتج نحو ٢ مليون طن من الاسماك منها ١.٦ مليون من الاستزراع السمكي ونحو ٤٠٠ الف طن من الانهار والبحيرات الطبيعية في مصر.

وأضاف "الصياد" ان وزارة الزراعة دائما على استعداد لتقديم الدعم الفني لدول افريقيا ليس فقط في قطاع الاسماك ولكن في كل الانشطة الزراعية.



كما قدم الشكر لكلاً من الجايكا والوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية،

ومن جانبه أشار الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية في كلمته الافتتاحية إلى اهتمام وزارة الزراعة بنقل التجارب المصرية الناجحة في جميع الأنشطة المختلفة بقطاع الزراعة في مصر الي دول القارة الأفريقية الشقيقة، مشيراً إلى أنه تم تدريب حوالى ٥٥٠ متدرب من الدول الأفريقية منذ توقيع الاتفاقية.

واضاف موسي ان برنامج تنمية الثروة السمكية من آجل تحقيق الامن الغذائي في افريقيا، ياتي في اطار تنفيذ اتفاقية التعاون الثلاثي بين كلا من الجايكا ووزارة الزراعة متمثلة في المركز المصري الدولي للزراعة ووزارة الخارجية المصرية، أخذا في الاعتبار أن الثروة السمكية هي احد اهم مكونات الامن الغذائي الافريقي،

كما اشار الى الدعم المقدم من علاء فاروق وزير الزراعة للأنشطة الارشادية التي ينفذها المركز المصري الدولي للزراعة.



واضاف ان هناك تواصل وتنسيق دائم بين الوكالة المصرية ووزارة الزراعة والوكالة اليابانية للتنمية (الجايكا) لتقديم الدعم الفني اللازم لدول القارة الأفريقية للمساهمة بهدف تحقيق الامن الغذائي للشعوب الافريقية.



وقدم "موسي" الشكر لكل العاملين بالمركز المصري الدولي للزراعة لقيامه بتنفيذ انشطة التعاون بين وزارة الزراعة والجايكا والجهات الدولية المانحة الاخري وذلك للمساهمة فى نقل التكنولوجيات الحديثة المنفذة بقطاع الزراعة في مصر الى الدول الافريقية الشقيقة.



كما اضاف السفير اشرف ابراهيم الامين العام للوكالة المصرية للشراكة من آجل التنمية بوزارة الخارجية الى اتفاق التعاون الثلاثي المشترك بين الوكالة المصرية والجايكا منذ ١٩٨٧ والمركز المصري الدولي للزراعة وإلى دور وزارة الزراعة من خلال أجهزتها الفنية في نقل الخبرات المصرية إلى دول القارة الأفريقية الشقيقة.

كما أشاد بالدور المهم الذي يلعبه المركز الدولي للزراعة في تعزيز أواصر التعاون مع الدول الأفريقية.