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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

الاحتلال ينفذ غارات بمقاتلات F35 على لبنان.. وحزب الله يرد بإحراق مخازن عسكرية

حزب الله وإسرائيل
حزب الله وإسرائيل

‏كشفت وكالة الأنباء اللبنانية عن سقوط عدد من الإصابات جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

فيما أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذتها طائرات من طراز F 35.

استهداف المخازن الرئيسية للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا

وأعلن حزب الله عن استهداف المخازن الرئيسية للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا الإسرائيلية بعشرات الصواريخ.

حرب شاملة

فيما قال عمرو المنيري، مراسل القاهرة الإخبارية من بروكسل، إن فترة تولي جوزيب بوريل للسياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي أوشكت على الإنتهاء، مشيرا إلى أنه يلتزم بالتصريح بالحقائق التي تساعد على تحقيق التوازن في الاتحاد الأوروبي.

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وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى الموقف بين إسرائيل ولبنان بشكل مختلف، مشيرا إلى أن الرواية الغربية تستند إلى الرواية الإسرائيلية في هذه المسألة، والتي تفيد بأن حزب الله ينتهك السيادة الإسرائيلية، وأن إسرائيل تحاول فقط الدفاع عن نفسها وتأمين حياة المدنيين داخلها.

وأشار إلى أن بوريل يحاول من خلال تصريحاته في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلق نوعا من التوازن في هذه المسألة، ذاكرا تصريحاته التي تفيد بأنه يرى أن ما يحدث الآن بين إسرائيل وحزب الله هي حرب شاملة.

وأوضح أن تصريحات الإتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتلك المسألة تشير إلى أنه يتبنى موقف إسرائيل إلى حد كبير، ذاكرا أن تغير الهيئة الهيكلية للاتحاد الأوروبي سينتج عنها مزيد من التأييد لإسرائيل ودعم روايتها في المستقبل.

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