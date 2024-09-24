باحثة سياسية: الجنوب اللبناني يشهد موجة شديدة من النزوح

قالت جوزيان الحاج، الكاتبة والباحثة السياسية، إن نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية توجه إلى ولاية نيويورك الأمريكية، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الزيارة هو التوجه لمجلس الأمن لكي يطالب بالإجراءات اللازمة التي يجب اتخاذها لحماية لبنان وعدم التصعيد كي لا يكون مصير لبنان نفس مصير قطاع غزة.

وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق «زوم» مذاعة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه من المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة اليوم، مشيرة إلى أن آمال الشعب اللبناني تتجه صوب أن يحمي ذلك المجلس لبنان من خطر الحرب مع إسرائيل.

وأوضحت أن الدولة اللبنانية لم تصدر أي قرارات فيما يتعلق باستقبال النازحين من الجنوب اللبناني، مشيرة إلى أن الشعب اللبناني عمل بنفسه على تلك المسألة إذ سعى لاستقبال النازحين، ذاكرة أن الجنوب اللبناني شهد موجهة شديدة من النزوح بالأمس، متابعة أن بعض أفراد الشعب توجهوا للشوارع لمساعدة النازحين وتوفير أماكن سكنية لهم إن استطاعوا.

وأشارت إلى أن المدارس قامت كذلك باستقبال العديد من الطلاب النازحين من الجنوب اللبناني، مؤكدة أن الشعب اللبناني يتكاتف بشكل كبير لتخطي تلك الأزمة ومساعدة النازحين بكل الطرق الممكنة.