رئيس مدينة القصير يكرم الفائز بالمستوى الثاني بدورى مكتبات قصور الثقافة

علي مستوي الجمهورية

كرم اللواء إيهاب مكاوى رئيس مدينة القصير، الطالب إبراهيم توفيق إبراهيم، الفائز بالمستوى الثاني على مستوى الجمهورية فى دورى المكتبات بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بحضور مدير إدارة الثقافة بالمدينة.

فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضرورة الاهتمام بالمواهب الشابة والمتميزة فى كافة المجالات.

ووجه رئيس مدينة القصير الشكر لجميع الداعمين للطالب، مؤكدا على اهمية توفير جميع الإمكانيات اللازمة للمتفوقين واعدادهم لتأهيلهم لسوق العمل.

وافادت مدير إدارة الثقافة بأن الطالب إبراهيم توفيق يواصل تعليمه بالمرحلة الثانوية، واجتاز المستويات الأولى ببيت ثقافة القصير وفرع ثقافة البحر الأحمر واقليم جنوب الصعيد الثقافى

كما عقد اللواء إيهاب مكاوى رئيس مدينة القصير ، اليوم الثلاثاء، اللقاء الدورى مع المواطنين، بحضور مدراء الادارات المختصة بالوحدة والإدارات الخدمية.

وأكد رئيس مدينة القصير، بالاستمرار فى مقابلة الأهالي والاستماع إليهم ومناقشة طلباتهم وايجاد الحلول العاجلة لها طبقا للقانون، وذلك بالتنسيق مع كافة الإدارات الداخلية والخارجية.

ياتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بفتح قنوات التواصل مع المواطنين بمدن المحافظة

وفى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضرورة التأكيد على صلاحية المياه والاغذية المطروحة للمواطنين، وتعليمات اللواء إيهاب مكاوى رئيس مدينة القصير بتفعيل الأجهزة الرقابية.

قامت الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة القصير بالتنسيق مع مكتب الصحة للمرور على عدد من المنشآت والسيارات الخاصة لنقل المياه للمواطنين، وذلك لسحب عينات من المياه والأغذية وإرسالها إلى المعامل المختصة لتحليلها.

لقاء المواطنين