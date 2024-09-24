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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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قصف إسرائيلي مكثف يستهدف مناطق متفرقة في جنوب لبنان.. فيديو

قصف لبنان
قصف لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من الجنوب اللبناني، إن هناك أكثر من 20 غارة جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في الجنوب اللبناني خلال الساعة الماضية، وركزت الغارات بشكل أساسي على عمق المناطق في الجنوب اللبناني وتحديدًا في قضاء صيدا الذي يضم عدة بلدات أغلبها تعرض لسلسلة من الغارات الجوية.

وأضاف “سنجاب”، اليوم، خلال مداخلة بـ"جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجنوب اللبناني يضم بشكل محافظتين محافظة الجنوب هذه المحافظة تضم قضاء صيدا وقضاء جزين، بالإضافة أيضا إلى قضاء صور وهو الأقرب إلى الحدود الجنوبية اللبنانية وبلداته هي التي تتعرض بشكل مستمر إلى الغارات الجوية الإسرائيلية في القطاع الغربي للجنوب، مشيرًا إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير تجاوز نطاق قضاء صور ووصل إلى البلدات الشمالية في قضاء صور ووصل أيضا إلى عدد من البلدات في قضاء صيدا وعدد من البلدات في قضاء جزين.

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وأوضح، أن المحافظة الأخرى فهي النباطية التي تضم عدة أقضية من بينها قضاء بنت جبيل وقضاء النبطية وقضاء مرجعيون بالإضافة إلى قضاء حصبية، لم يسلم أي من هذه الأقضية من العدوان الإسرائيلي على مدار يوم أمس وعلى مدار الساعات الماضية فكانت هناك سلسلة من الغارات الجوية العنيفة التي استدفت مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني.

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