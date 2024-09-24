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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

موعد مباراة الأهلي والشمس اليوم في بطولة منطقة القاهرة لسيدات السلة

كرة السلة سيدات
كرة السلة سيدات

يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الثلاثاء مع فريق الشمس في اللقاء الذي يجمع الفريقين ‏ضمن منافسات بطولة ‏منطقة القاهرة.‏

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نادر السيد: أداء الزمالك مرخراً ليس مقياس لفوز الأهلي بالقمة 

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم وتقام على صالة نادي الشمس ويسعى الأهلي للظهور بشكل مميز من ‏أجل تحقيق الفوز.‏

كان طارق خيري المدير الفني للفريق قد عقد محاضرة للاعبات خلال المران الأخير أكد خلالها على العديد من ‏الجوانب ‏الخططية والفنية في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب للمباراة.‏

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد فاز في المباراة السابقة علي فريق وادي دجلة بنتيجة 70 / 36 ضمن منافسات بطولة منطقة ‏القاهرة.‏

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