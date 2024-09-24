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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

نادر السيد: أداء الزمالك مرخراً ليس مقياس لفوز الأهلي بالقمة 

نادر السيد
نادر السيد

أكد نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، أن مباراة الأهلي والزمالك تظل مباراة قمة ولا يمكن التوقع بحسمها قبل بدايتها.

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وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أداء الزمالك في المباريات السابق، ليس دليل على سهولة المباراة للنادي الأهلي، خاصةً أن كل مباراة لها ظروفها الخاصة".

وأضاف نادر السيد: "خط وسط الزمالك حال ظهوره بمستوى مميز سيكون أفضل من الأهلي، خاصةً أن قيمة لاعبي الفارس الأبيض أفضل من الناحية الفنية".

وقال: "الأهلي يتميز في خط هجومه في ظل ما يملكه من لاعبين أبرزهم وسام أبو علي وبيرسي تاو وحسين الشحات، وهم لاعبين دوليين ولديهم من الخبرة الكبيرة لإحداث الفارق".

واختتم حارس مرمى منتخب مصر الأسبق: "محمد الشناوي سيكون الحارس الأساسي في الأهلي وجوميز يثق في محمد صبحي، والنسب متساوية بين الفريقين لتحقيق الفوز".

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