محافظ البحر الأحمر يهدي صغيرة من ضعاف السمع سماعة طبية ويخصص لها مبلغا شهريا

أهدى اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم الثلاثاء، في لفتة إنسانية جديدة، سماعة طبية لطفلة من ضعاف السمع بمدينة الغردقة، جاء ذلك استجابة لطلب والدها بمساعدته في شراء سماعة طبية للطفلة التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات ، و بعد دراسة الحالة تبين انها من الأسر الأولى بالرعاية .

وحرص محافظ البحر الأحمر، على لقاء الطفلة وأسرتها بمكتبه بديوان عام المحافظة، وتسليمهم السماعة الطبية بنفسه، واستمع إليهم وإلى مطالبهم، ووجه بتوفير مبلغ مالي للطفلة شهريا لمساعدتها في الكشوفات ومتابعة حالتها ، مشدداً على سرعة الانتهاء من عمل بحث اجتماعي لوالدها لبحث تقديم مساعدة له، مشيرا إلى اهتمام المحافظة بالنهوض بالأسر الأولي بالرعاية وتقديم أوجه الدعم لهم ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، التي توجه دائماً كافة الجهات المعنية بالاهتمام البالغ بالأطفال والأسر الأولى بالرعاية لتقديم الدعم والمساعدة لهم في شتى المجالات، وتوفير الرعاية الصحية وتأمين الدخل الكافي لهم بشكل لائق .

كما أكد اللواء عمرو حنفي، أن خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وفقاً للإمكانيات المتاحة والقانون تأتي على رأس أولوياته، مشيراً إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تسعى جاهدة بكل ما لديها من إمكانيات للعمل على تلبية وتحقيق آمال وطموحات المواطنين والحفاظ على المصلحة العامة، تنفيذاً لتوجهات الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والرعاية المطلوبة لجميع المواطنين.

وفي ذات السياق، عبرت أسرة الطفلة عن شكرها وامتنانها للمحافظ على توفير سماعة طبية لطفلتهم ، مؤكدين ان هذه الخطوة الطيبة ستساعدها في تحسين قدرتها علي السمع والتواصل مع محيطها.