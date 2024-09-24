مصر تفوز بجائزة أفضل جناح فى المعرض السياحى الدولى Leisure بموسكو
فاز الجناح المصرى بجائزة أفضل جناح فى المعرض من حيث التصميم والذى يأخذ شكل المعبد المصرى القديم بلمحة عصرية، وكانت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى قد شاركت فى المعرض السياحى الدولى Leisure 2024 فى دورته الثلاثين والذى أُقيمت فعالياته بالعاصمة الروسية موسكو.
وأكد شريف فتحى وزير السياحة والآثار على أهمية التواجد بالمعارض السياحية الكبرى والفعالة التى تُقام بالأسواق السياحية المستهدفة لإلقاء مزيد من الضوء على المقصد السياحى المصرى وما تشهده صناعة السياحة فى مصر من مستجدات، بالإضافة إلى الترويج للمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة التى يتمتع بها وجهود الدولة ليكون المقصد السياحى المصرى الأول فى العالم من حيث التنوع فى أنماطه ومنتجاته السياحية.
وافتتح الجناح المصرى المشارك بالمعرض السفير نزيه النجارى سفير مصر بموسكو، بحضور الدكتور محمد عطا الشربينى ممثلًا عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى.
ومن جانبه، أشار عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى إلى أن معرض Leisure يعد من أهم المعارض المهنية فى روسيا والتى يتم تنظيمها بدعم من اتحاد منظمى الرحلات الروسى ATOR والاتحاد الروسى لصناعة السياحة PGT، حيث يقوم متخذو القرار من المهنيين بقطاع السياحة فى روسيا بالتواصل مع نظرائهم من دول العالم.