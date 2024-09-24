الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

مصر‭ ‬تفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬جناح‭ ‬فى‭ ‬‮ ‬المعرض السياحى‭ ‬الدولى‭ ‬Leisure‭ ‬بموسكو

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز‭ ‬الجناح‭ ‬المصرى‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬جناح‭ ‬فى‭ ‬المعرض‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التصميم‭ ‬والذى‭ ‬يأخذ‭ ‬شكل‭ ‬المعبد‭ ‬المصرى‭ ‬القديم‭ ‬بلمحة‭ ‬عصرية،‮ ‬وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬والآثار‭ ‬ممثلة‭ ‬فى‭ ‬الهيئة‭ ‬المصرية‭ ‬العامة‭ ‬للتنشيط‭ ‬السياحى‭ ‬قد‭ ‬شاركت‭ ‬‮ ‬فى‭ ‬المعرض‭ ‬السياحى‭ ‬الدولى‭ ‬Leisure 2024‭ ‬فى‭ ‬دورته‭ ‬الثلاثين‭ ‬والذى‭ ‬أُقيمت‭ ‬فعالياته‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الروسية‭ ‬موسكو‭.‬
وأكد‭ ‬شريف‭ ‬فتحى‭ ‬وزير‭ ‬السياحة‭ ‬والآثار‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التواجد‭ ‬بالمعارض‭ ‬السياحية‭ ‬الكبرى‭ ‬والفعالة‭ ‬التى‭ ‬تُقام‭ ‬بالأسواق‭ ‬السياحية‭ ‬المستهدفة‭ ‬لإلقاء‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المقصد‭ ‬السياحى‭ ‬المصرى‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬صناعة‭ ‬السياحة‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬مستجدات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الترويج‭ ‬للمنتجات‭ ‬والأنماط‭ ‬السياحية‭ ‬المتنوعة‭ ‬التى‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬وجهود‭ ‬الدولة‭ ‬ليكون‭ ‬المقصد‭ ‬السياحى‭ ‬المصرى‭ ‬الأول‭ ‬فى‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التنوع‭ ‬فى‭ ‬أنماطه‭ ‬ومنتجاته‭ ‬السياحية‭.‬
وافتتح‭ ‬الجناح‭ ‬المصرى‭ ‬المشارك‭ ‬بالمعرض‭ ‬السفير‭ ‬نزيه‭ ‬النجارى‭ ‬سفير‭ ‬مصر‭ ‬بموسكو،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬عطا‭ ‬الشربينى‭ ‬ممثلًا‭ ‬عن‭ ‬الهيئة‭ ‬المصرية‭ ‬العامة‭ ‬للتنشيط‭ ‬السياحى‭.‬
ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أشار‭ ‬عمرو‭ ‬القاضى‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذى‭ ‬للهيئة‭ ‬المصرية‭ ‬العامة‭ ‬للتنشيط‭ ‬السياحى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬Leisure‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المعارض‭ ‬المهنية‭ ‬فى‭ ‬روسيا‭ ‬والتى‭ ‬يتم‭ ‬تنظيمها‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬منظمى‭ ‬الرحلات‭ ‬الروسى‭ ‬ATOR‭ ‬والاتحاد‭ ‬الروسى‭ ‬لصناعة‭ ‬السياحة‭ ‬PGT،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬متخذو‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬المهنيين‭ ‬بقطاع‭ ‬السياحة‭ ‬فى‭ ‬روسيا‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬نظرائهم‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬
 

الجريدة الورقية