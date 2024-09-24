أوكرانيا تسجل 143 اشتباكًا قتاليًا على طول الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي

أعلن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية دميتري ليخوفي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ما يصل إلى 143 اشتباكًا قتاليًا على طول الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي أخر 24 ساعة.

وقال ليخوفي - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية إن الجيش الروسي ضرب مواقع الوحدات الأوكرانية والمراكز السكانية بثلاث ضربات صاروخية باستخدام ثلاثة صواريخ و72 غارة جوية أسقطت 113 قنبلة انزلاقية.

وأضاف أن الروس نفذوا أيضًا 5097 هجومًا مدفعيًا، بما في ذلك 162 هجومًا باستخدام قاذفات صواريخ متعددة، واستخدم 1464 طائرة بدون طيار انتحارية، مشيرا إلى وقوع اشتباكين قتالين بالقرب من بلدة ليبسي القريبة من محور خاركوف الاستراتيجي.

أوكرانيا: مقتل وإصابة 20 شخصا في غارات روسية على منطقة دونيتسك

أعلن فاديم فيلاشكين، رئيس إدارة منطقة دونيتسك أن القوات الروسية قتلت اثنين وأصابت 18 من سكان المنطقة على مدار اليوم الماضي.

وقال فيلاشكين في بيان اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- :قتل شخصان من سكان منطقة دونيتسك: في كراماتورسك وأوداتشني. وأصيب 18 شخصا آخرين أمس".

وأضاف أن العدد الإجمالي لضحايا الجيش الروسي في منطقة دونيتسك (2773 قتيلا و6127 جريحا) لم يأخذ في الاعتبار الخسائر في منطقتي ماريوبول وفولنوفاخا.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم مقتل شخص وإصابة ستة آخرين في غارات جوية شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

القوات الروسية تحطم طائرة بدون طيار مشبوهة

وأفادت الخدمة الصحفية للحرس الوطني أن متخصصين من قسم الهندسة في الحرس الوطني الروسي، أثناء أداء مهام خدمية وقتالية في منطقة كورسك، حصلوا على أدلة على تحطم طائرة بدون طيار مشبوهة بالقرب من منطقة مأهولة بالسكان.

وتابعت، أنه عند وصولهم إلى الموقع، عثر العناصر على طائرة بدون طيار وهمية، تستخدم القوات الأوكرانية مثل هذه الطائرات بدون طيار لمحاولات اختراق نظام الدفاع الجوي الروسي".

ونقلت الخدمة الصحفية عن أحد المتخصصين في شركة "روسجفارديا" قوله: "إن مثل هذه الطائرات بدون طيار مصممة لكشف نقاط ضعف نظام الدفاع الجوي لدينا، وهي مصنوعة من مكونات رخيصة ولا تحمل كاميرات عالية الجودة أو أجهزة إرسال لاسلكية إضافية أخرى.

ولفت المتخصص، إلى أن المسلحين الأوكرانيين يلفون مثل هذه الطائرات بدون طيار برقائق معدنية لجعلها مرئية بشكل أفضل على راداراتنا الروسية.