فوز أستاذين بهندسة الأزهر بجائزة أفضل مشروعات مشاركة في المبادرة الخضراء الذكية

أعلن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، فوز الدكتور محمد جلال فرغلي، عميد كلية الهندسة بنين بقنا، والدكتور عبد الناصر عمران، بقسم التعدين والبترول بكلية الهندسة بقنا، بجائزة أفضل المشروعات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من أصل 210 من المشروعات التي شاركت في المبادرة.

وأشاد الوزير المحافظ بالدور الذي تقوم به كلية الهندسة بقنا في دعم الابتكار والتكنولوجيا الخضراء، وقام سيادته بتسليم الجوائز وشهادات التقدير للفائزين في الاحتفال الذي أقيم بحضور محافظي قنا والأقصر، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التنمية المحلية.

هذا وقد فاز الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة، عن مشروعه حول وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي باستخدام التكنولوجيا الخضراء، كما فاز الدكتور عبد الناصر عمران عن مشروعه توليد الهيدروجين الأخضر واستخدامه في التطبيقات الصناعية المختلفة، بجانب ذلك كرم معالي المحافظ سعادة الدكتور محمد حبيب، الأستاذ المساعد بقسم التعدين والبترول بالكلية؛ لجهوده في اللجنة التنفيذية للمبادرة بمحافظة قنا.

وعلى صعيد آخر؛ قال الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر اليوم خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق كليات ومعاهد الأزهر الشريف 2024، إنه تقدم للمدن الجامعية من الطلاب الجدد مايقرب من 77 ألف طالب.

تقديم الطلاب للمدن الجامعية الأزهرية

وتابع رئيس الجامعة، أن هناك فريق عمل يعمل على مدار الساعة لسرعة الاستجابة لتسجيل طلبات الآلاف من الطلاب للمدن الجامعية.

استعدادت جامعة الأزهر للأوبئة والأمراض

وأكّد رئيس جامعة الأزهر، أنَّ الجامعة لديها فرق طبية متكاملة لمواجهة أي أوبئة وفيروسات وقد شاركت قي مواجهة كورونا بكل مالديها من إمكانيات، ومستعدون للتعاون مع القطاع الصحي في الدولة لمواجهة اي مشكلات صحية.

إنشاء كليات جديدة

وأكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أنه تم افتتاح كلية للخدمة الاجتماعية بالقليوبية، وعلوم للبنات بأسيوط، وشعبة للقراءات بدراسات بنات القاهرة، وشعبة التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية بجرجا، شعب جديدة للتربية بنات القاهرة، دراسات إسلامية باللغة الصينية للبنين، للمرة الأولى هذا العام.

كما صرح رئيس الجامعة بالبدء في دراسة إنشاء كلية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الجامعة لديها قسم الذكاء الاصطناعي في كلية الهندسة.