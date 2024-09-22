رئيس جامعة الأزهر: المشيخة تحملت كامل مصروفات الطلاب الفلسطينيين

قال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إن مشيخة الازهر تحملت كامل مصروفات الطلاب الفلسطينيين في جامعة الأزهر، وأن الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وجه بحل مشكلات الطلاب الفلسطينين والتحقق من أوراقهم وبيانتهم.قد تحملت كامل مصروفات الطلاب الفلسطينيين في جامعة الازهر، وأن الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وجه بحل مشكلات الطلاب الفلسطينين والتحقق من أوراقهم وبيانتهم.

رئيس جامعة الأزهر: نقدم كل الدعم للطلاب الفلسطينيين من خلال المنح الدراسية

وجاء ذلك اليوم خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة التنسيق الثانوية الأزهرية لطلاب وطالبات المرحلتين الأولى والثانية، بمقر مجلس جامعة الأزهر، وأوضح رئيس الجامعة أن هناك لجنة من الأزهر لدراسة أحوال الطلاب الفلسطينيين وتوفير الدعم والمساعدة لهم بشكل دائم.



وأشار رئيس الجامعة إلى إنَّ جامعة الأزهر سيرت 4 قوافل إلى فلسطين وصلت لأكتر من 100 شاحنة من تبرعات الجامعة وبالتعاون مع المجتمع المدني.

نائب رئيس الجامعة

وأكد الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الازهر، أنه تقدم لتنسيق جامعة الأزهر من طلاب غزة 201 طالب، ويتم العمل على تذليل العقبات امامهم، وتم تقديم منح لـ21 طالبا من خريجي المعاهد الأزهرية، ويتم توفيق أوضاع باقي الطلاب للمنح الدراسية، ويتم مخاطبة القيادة السياسية بشأن الطلاب في المراحل التعليمية قبل الجامعية القادمين من فلسطين.جامعة الأزهر: تقدم للمدن الجامعية أكثر من 77 ألف طالب.

قال داود سلامة رئيس جامعة الأزهر الشريف، إنه لا توجد مشاكل لدينا بشأن تسجيل طلاب المدن الجامعية القدامي، ولكن الطلاب الجدد هم من يحتاجوا الوقت لتسجيل بيانتهم في أول اسبوعين في بداية العام الدراسي.

سيق الأزهر 2024

وأشار إلى أنه تم توحيد الحد الأدنى في تنسيق الأزهر 2024 لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ ( 91341) طالبا، تقدم منهم للتنسيق ( 77065) طالب وطالبة

وأوضح أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة (618) درجة بنسبة 95.08%، كليات طب بنات وبنين دمياط (613) درجة بنسبة 94.31%، كليات طب بنين وبنات أسيوط (609) درجة بنسبة 93.69%، وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (599) درجة بنسبة 92.15 %، كليات طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (607) بنسبة 93.38% وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة (582) درجة بنسبة 89.54 %، وهندسة بنين قنا (576) درجة بنسبة 88.62 %