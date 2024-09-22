رئيس جامعة الأزهر: تقدم للمدن الجامعية 77 ألف طالب

قال الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر اليوم خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق كليات ومعاهد الأزهر الشريف 2024، إنه تقدم للمدن الجامعية من الطلاب الجدد مايقرب من 77 ألف طالب.

تقديم الطلاب للمدن الجامعية الأزهرية

وتابع رئيس الجامعة، أن هناك فريق عمل يعمل على مدار الساعة لسرعة الاستجابة لتسجيل طلبات الآلاف من الطلاب للمدن الجامعية.

استعدادت جامعة الأزهر للأوبئة والأمراض

وأكّد رئيس جامعة الأزهر، أنَّ الجامعة لديها فرق طبية متكاملة لمواجهة أي أوبئة وفيروسات وقد شاركت قي مواجهة كورونا بكل مالديها من إمكانيات، ومستعدون للتعاون مع القطاع الصحي في الدولة لمواجهة اي مشكلات صحية.

إنشاء كليات جديدة

وأكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أنه تم افتتاح كلية للخدمة الاجتماعية بالقليوبية، وعلوم للبنات بأسيوط، وشعبة للقراءات بدراسات بنات القاهرة، وشعبة التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية بجرجا، شعب جديدة للتربية بنات القاهرة، دراسات إسلامية باللغة الصينية للبنين، للمرة الأولى هذا العام.



كما صرح رئيس الجامعة بالبدء في دراسة إنشاء كلية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الجامعة لديها قسم الذكاء الاصطناعي في كلية الهندسة.

تنسيق الكليات والمعاهد الأزهرية



القسم العلمى بنين



كلية العلوم القاهرة تخصص عام ( 516 ) درجة بنسبة 79.38 %،

كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام ( 518 ) درجة بنسبة 79.69 %

اللغات والترجمة تخصص عام ( 491 ) درجة بنسبة 75.54 %

معهد اعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة ( 567 ) درجة بنسبة 87.23 %

معهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم القاهرة ( 559 ) درجة بنسبة 86 %

كلية الاعلام ( 453 ) درجة بنسبة 69.69 %

كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 481 ) درجة بنسبة 74 %

كلية الزراعة القاهرة تخصص عام ( 478 ) درجة بنسبة 73.54 %

كلية التربية بالقاهرة تخصص عام ( 379 ) درجة بنسبة58.31 %،

كلية اللغة العربية تخصص عام ( 435 ) درجة بنسبة 53.08% .

القسم العلمى بنات



كلية التمريض بنات (578) درجة بنسبة 88.92 %

كلية العلوم تخصص عام ( 562 ) درجة 86.46 %

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى جامعة الازهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر ( 577 ) درجة بنسبة 85.69%

كلية الاعلام ( 525 ) درجة بنسبة 80.77 %

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (488) درجة بنسبة 75.8 %

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القسم الأدبي بنين



كلية اللغات والترجمة تخصص عام ( 355 ) درجة بنسبة 56.35%

كلية الإعلام ( 440 ) درجة بنسبة 69.84%

شريعة وقانون باللغة الانجليزية بمصروفات ( 496 ) درجة بنسبة 78.73%

كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 429 ) درجة بنسبة 68.1%

كلية التربية الرياضية القاهرة ( 357 ) درجة بنسبة 56.67%

كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام ( 351 ) درجة بنسبة 55.71%

كلية اللغة العربية تخصص عام ( 340 ) درجة بنسبة 53.97%

معهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة (353 ) درجة بنسبة 56.03

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القسم الأدبى بنات



كلية الاعلام ( 519 ) درجة بنسبة 82.38%

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (494) درجة بنسبة 78.41%

كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام ( 406 ) درجة بنسبة 64.44

معهد معاونى القضاء بكلية الدراسات الاسلامية العربية بنات القاهرة ( 409 ) درجة بنسبة 64.92%