سعر الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الثلاثاء

ننشر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24-9-2024، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 158.4 جنيه للشراء و159.4 جنيه للبيع، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر2024 كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

158.4 جنيه للشراء.

159.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

158.9 جنيه للشراء.

159.6 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

153.05 جنيه للشراء.

159.6 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

153.2 جنيه للشراء.

159.6 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

154.4 جنيه للشراء.

159.8 جنيه للبيع.

قفز اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في 16 شهرا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت بكين عن خطوات تحفيزية جديدة تهدف لإنعاش الاقتصاد.

تلقى اليوان دعما من الإجراءات التحفيزية الجديدة التي أعلنها بنك الشعب الصيني، والتي تشمل خفض متطلبات الاحتياطي لدى البنوك بنحو 50 نقطة أساس، والإشارة إلى مزيد من الخفض المحتمل في أسعار الفائدة على الإقراض، بالإضافة إلى تدابير لدعم سوق العقارات.

ورغم أن اليوان انخفض في البداية خلال التعاملات الخارجية بعد الإعلان عن الإجراءات، ارتفع بعد ذلك 0.38 بالمئة إلى 7.0310 مقابل الدولار مع تحول التركيز إلى احتمالات زيادة النمو.من جانب آخر ارتفع الدولار الأسترالي اليوم إلى أعلى مستوى هذا العام وسط إصرار البنك المركزي على كبح جماح التضخم.

وثبت بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة كما كان متوقعا على نطاق واسع، لكن المتعاملين الذين كانوا يأملون سماع أي تلميحات عن موعد خفض أسعار الفائدة أصيبوا بخيبة أمل مع تأكيد البنك المركزي على أنه "لا يزال مصمما على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف"، وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة يظل خيارا مطروحا.

وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي، لوكالة رويترز: "قرار بنك الاحتياطي الأسترالي اليوم يرقى إلى مستوى التمسك بتشديد السياسة النقدية، وهو ما يتفق مع وجهة نظرنا بأن الوقت لا يزال مبكرا جدا للتحول إلى تيسير السياسة النقدية".