أسعار الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24-9-2024، بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.

فيما سجل البنك الأهلى المصرى 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع وبنك مصر سعر جنيه للشراء و48.59 جنيه و48.69 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و48.59 جنيه 48.69 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.59 جنيه للشراء.

48.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.59 جنيه للشراء.

48.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.59 جنيه للشراء.

48.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.59 جنيه للشراء.

48.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.59 جنيه للشراء.

48.69 جنيه للبيع.

هبط اليورو بشدة أمام الدولار، الإثنين، بعد صدور بيانات نشاط الأعمال صورة قاتمة لاقتصاد منطقة اليورو وعززت الرهانات على خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

وتراجعت العملة الموحدة 0.6 بالمئة إلى 1.1096 دولار، وأصبحت في طريقها إلى أكبر انخفاض خلال يوم في أكثر من ثلاثة أشهر، كما تتحرك بعيدا عن أعلى مستوى لها في 13 شهرا الذي بلغته في أواخر أغسطس بفضل الراهنات على تيسير أسرع للسياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وأظهر مسح أجرته ستاندرد اند بورز غلوبال أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو انكمش بوتيرة حادة وغير متوقعة خلال الشهر الجاري مع استقرار قطاع الخدمات المهيمن على أنشطة التكتل، في حين تسارع التباطؤ في قطاع التصنيع.

وأوضحت البيانات زيادة حدة التراجع الاقتصادي في ألمانيا وعودة فرنسا إلى الانكماش بعد دفعة تلقتها في أغسطس بفضل دورة الألعاب الأولمبية.وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنحو 0.4 بالمئة إلى101.13 ليستمر فوق أدنى مستوى في عام الذي سجله الأسبوع الماضي.