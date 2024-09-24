وزير الخارجية: قضية المياه وجودية لدى مصر

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن قضية الندرة المائية والأمن المائي لا تخص مصر وحدها، ولكن تخص دول عديدة في العالم ولابد من الاهتمام بهذه القضية.

قضية وجودية لمصر

وأضاف خلال لقاء خاص عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه لابد من عدم ترك هذا الأمر لأهواء دول بعينها سواء كانت دول منبع أن تفرض سياسات أحادية خاطئة تهدد مصالح وشواغل دول المصب وهي قضية وجودية لمصر ودول أخرى، لذلك أكدنا على قضية الأمن المائي والغذائي.

التطوير التكنولوجي والرقمنة

وشدد وزير الخارجية، على ضرورة السعي للتطور التكنولوجي والرقمنة.